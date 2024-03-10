«Предпочту подписать двух игроков за 50 млн, чем одного за 100». Постекоглу — о трансферах

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о политике лондонского клуба в предстоящее летнее трансферное окно.

«Подписание футболиста за 100 млн в летнее трансферное окно? Если бы у меня был бюджет в 100 млн, я бы предпочёл приобрести двух игроков по 50 млн, чем одного игрока за 100 млн.

Я всегда держу в уме, что очень важно грамотно использовать имеющиеся у вас средства. Знаю, что они не безграничны», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, за время зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» реализовал два подписания. Лондонскую команду пополнили нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, перешедший на правах шестимесячной аренды, а также центральный защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Постекоглу набрали 53 очка за 27 туров. Отставание «шпор» от лидирующего «Арсенала» составляет 10 очков.