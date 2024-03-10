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«Монако» с Головиным на выезде победил «Страсбург» в матче Лиги 1

«Монако» с Головиным на выезде победил «Страсбург» в матче Лиги 1
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Завершился матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Страсбург» и «Монако». Команды играли на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. «Монако» одержал победу со счётом 1:0.

Франция - Лига 1 . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
0 : 1
Монако
Монако
0:1 Бен-Сегир – 72'    

Победу «Монако» принёс полузащитник Элисс Бен-Сегир. Он отличился с передачи Магнеса Аклиуше на 72-й минуте. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле все 90 минут.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 45 очков после 25 матчей. «Страсбург» находится на 14-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (56).

В параллельной встрече «Метц» обыграл «Клермон» — 1:0.

Франция - Лига 1 . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 0
Клермон
Клермон-Ферран
1:0 Микаутадзе – 33'    
Турнирная таблица Лиги 1
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