«Монако» с Головиным на выезде победил «Страсбург» в матче Лиги 1

Завершился матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Страсбург» и «Монако». Команды играли на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. «Монако» одержал победу со счётом 1:0.
Победу «Монако» принёс полузащитник Элисс Бен-Сегир. Он отличился с передачи Магнеса Аклиуше на 72-й минуте. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле все 90 минут.
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 45 очков после 25 матчей. «Страсбург» находится на 14-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (56).
В параллельной встрече «Метц» обыграл «Клермон» — 1:0.
- 10 марта 2024
-
19:38
-
19:35
-
19:34
-
19:34
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:28
-
19:22
-
19:22
-
19:19
-
19:18
-
19:16
-
19:12
-
19:09
-
19:03
-
18:59
-
18:58
-
18:58
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:48
-
18:47
-
18:45
-
18:38
-
18:34
-
18:28
-
18:15
-
18:07
-
18:03
-
18:02
-
17:54
-
17:48
-
17:47