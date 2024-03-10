«Гавр» с Кузяевым в составе обыграл «Тулузу» в 25-м туре Лиги 1
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10 марта состоялся матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «Гавр», за который выступает полузащитник сборной России Далер Кузяев, и «Тулуза». Встреча состоялась в Гавре на стадионе «Стад Осеан». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.
Франция - Лига 1 . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Опери – 60'
В составе хозяев единственный гол забил Кристофер Опери. Он отметился на 60-й минуте встречи.
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе своей команды. Он отыграл 87 минут и не отметился результативными действиями.
«Гавр» набрал 27 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. «Тулуза» с 29 очками идет 11-й.
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