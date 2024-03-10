Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гавр» с Кузяевым в составе обыграл «Тулузу» в 25-м туре Лиги 1

«Гавр» с Кузяевым в составе обыграл «Тулузу» в 25-м туре Лиги 1
Комментарии

10 марта состоялся матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «Гавр», за который выступает полузащитник сборной России Далер Кузяев, и «Тулуза». Встреча состоялась в Гавре на стадионе «Стад Осеан». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Франция - Лига 1 . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Опери – 60'    

В составе хозяев единственный гол забил Кристофер Опери. Он отметился на 60-й минуте встречи.

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе своей команды. Он отыграл 87 минут и не отметился результативными действиями.

«Гавр» набрал 27 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. «Тулуза» с 29 очками идет 11-й.

Таблица Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android