«Спартак» — «Факел»: воронежцы вышли вперёд благодаря голу с пенальти

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Любимов. Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 37-й минуте «Факел» вышел вперёд благодаря голу нападающего Евгения Маркова с 11-метровой отметки — 1:0.
В 13-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» одержал домашнюю победу над «Спартаком» со счётом 2:0. Тогда в составе воронежцев забитыми мячами отметились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов.
В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 19 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 22 очками после аналогичного количества встреч.
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