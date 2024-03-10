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«Спартак» — «Факел»: воронежцы вышли вперёд благодаря голу с пенальти

«Спартак» — «Факел»: воронежцы вышли вперёд благодаря голу с пенальти
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В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Любимов. Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    

На 37-й минуте «Факел» вышел вперёд благодаря голу нападающего Евгения Маркова с 11-метровой отметки — 1:0.

В 13-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» одержал домашнюю победу над «Спартаком» со счётом 2:0. Тогда в составе воронежцев забитыми мячами отметились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов.

В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 19 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 22 очками после аналогичного количества встреч.

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