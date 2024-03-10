Минское «Динамо» в драматичной игре с серией пенальти прошло БАТЭ в Кубке Беларуси

Завершился ответный матч 1/4 финала Кубка Беларуси между минским «Динамо» и борисовским БАТЭ. Встреча прошла на стадионе «Динамо-Юни» в Минске (Беларусь). Игру обслужила бригада арбитров во главе с Виктором Шимусиком (Осиповичи). БАТЭ удалось вырвать победу в основное время матча, однако в серии пенальти точнее были динамовцы — 5:4. В полуфинал турнира ранее пробились такие команды, как «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ» и «Неман».
БАТЭ вышел вперёд на 42-й минуте — голом отметился Олег Никифоренко. На 50-й минуте Игорь Школик восстановил равенство. Борисовчане успели забить дважды до финального свистка, динамовцы, в свою очередь, ответили лишь голом Трофима Мельниченко. В дополнительное время командам не удалось забить, а в серии пенальти точнее были игроки «Динамо» — 5:4.
В составе минчан играли воспитанники московских клубов Павел Мелёшин («Спартак») и Игорь Школик («Динамо»), выступающие за белорусскую команду на правах аренды.
- 10 марта 2024
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