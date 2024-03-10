Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Минское «Динамо» в драматичной игре с серией пенальти прошло БАТЭ в Кубке Беларуси

Минское «Динамо» в драматичной игре с серией пенальти прошло БАТЭ в Кубке Беларуси
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч 1/4 финала Кубка Беларуси между минским «Динамо» и борисовским БАТЭ. Встреча прошла на стадионе «Динамо-Юни» в Минске (Беларусь). Игру обслужила бригада арбитров во главе с Виктором Шимусиком (Осиповичи). БАТЭ удалось вырвать победу в основное время матча, однако в серии пенальти точнее были динамовцы — 5:4. В полуфинал турнира ранее пробились такие команды, как «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ» и «Неман».

Кубок Беларуси . 1/4 финала. 2-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
5 : 4
БАТЭ
Борисов
0:1 Никифоренко – 42'     1:1 Школик – 50'     1:2 Политевич – 82'     2:2 Мельниченко – 84'     2:3 Шведчиков – 90+2'    

БАТЭ вышел вперёд на 42-й минуте — голом отметился Олег Никифоренко. На 50-й минуте Игорь Школик восстановил равенство. Борисовчане успели забить дважды до финального свистка, динамовцы, в свою очередь, ответили лишь голом Трофима Мельниченко. В дополнительное время командам не удалось забить, а в серии пенальти точнее были игроки «Динамо» — 5:4.

В составе минчан играли воспитанники московских клубов Павел Мелёшин («Спартак») и Игорь Школик («Динамо»), выступающие за белорусскую команду на правах аренды.

Турнирная сетка Кубка Беларуси - 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android