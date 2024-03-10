Российская Премьер-Лига: результаты матчей 20-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 10 марта, матчем «Спартак» — «Факел» (0:2) завершился 20-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 20-го тура РПЛ:

«Крылья Советов» — ЦСКА — 0:2;

«Ростов» — «Краснодар» — 2:1;

«Урал» — «Зенит» — 1:4;

«Рубин» — «Пари Нижний Новгород» — 0:1;

«Динамо» — «Ахмат» — 2:0;

«Оренбург» — «Балтика» — 1:0;

«Локомотив» — «Сочи» — 2:2;

«Спартак» — «Факел» — 0:2.

По итогам 20 туров в чемпионате России на первое место в турнирной таблице вышел петербургский «Зенит», на счету которого 40 очков. «Краснодар», набравший 39 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ остались «Балтика» и «Сочи». В активе калининградской команды 14 очков после 20 сыгранных матчей. Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15-м месте. Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 13 очками.