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Юрген Клопп прокомментировал игру «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

Юрген Клопп прокомментировал игру «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру своей команды в матче 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который завершился со счётом 1:1.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стоунз – 23'     1:1 Мак Аллистер – 50'    

«Это был действительно хороший футбольный матч. Это была лучшая игра во втором тайме, которую мы показывали против «Манчестер Сити».

Мы никогда так сильно не доминировали, мы никогда не принимали так много хороших решений, никогда не были такими смелыми, это было невероятно. Исключительно.

Я действительно доволен игрой в целом. Первые 10 минут, может быть, нам и нужно было немного времени, но после этого мы были полностью готовы. Что за игра, что за атмосфера, что за день», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

После 28 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 64 очка и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Манчестер Сити» заработал 63 очка и располагается на третьей строчке.

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