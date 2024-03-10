Защитник «Ман Сити» Стоунз: могли вести в два или три мяча в игре с «Ливерпулем»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз высказался о матче 28-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», который завершился со счётом 1:1. Игрок обороны «горожан» на 23-й минуте отметился единственным голом своей команды.

«Мы создали довольно много моментов в начале игры и могли вести в два или три мяча, но таков футбол. В раздевалке мы чувствуем себя немного подавленными. Мы приехали сюда, чтобы победить, но, увы, нам этого не удалось, здесь [на «Энфилде», стадионе «Ливерпуля»] всегда непросто. Во втором тайме «Ливерпуль» был лучше, чем мы, однако мы смогли взять очко.

Каждая игра для нас – это финал. Мы серьёзно относимся к каждому матчу», — приводит слова Стоунза BBC.

После 28 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 64 очка и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Манчестер Сити» заработал 63 очка и располагается на третьей строчке.