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Защитник «Ман Сити» Стоунз: могли вести в два или три мяча в игре с «Ливерпулем»

Защитник «Ман Сити» Стоунз: могли вести в два или три мяча в игре с «Ливерпулем»
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Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз высказался о матче 28-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», который завершился со счётом 1:1. Игрок обороны «горожан» на 23-й минуте отметился единственным голом своей команды.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стоунз – 23'     1:1 Мак Аллистер – 50'    

«Мы создали довольно много моментов в начале игры и могли вести в два или три мяча, но таков футбол. В раздевалке мы чувствуем себя немного подавленными. Мы приехали сюда, чтобы победить, но, увы, нам этого не удалось, здесь [на «Энфилде», стадионе «Ливерпуля»] всегда непросто. Во втором тайме «Ливерпуль» был лучше, чем мы, однако мы смогли взять очко.

Каждая игра для нас – это финал. Мы серьёзно относимся к каждому матчу», — приводит слова Стоунза BBC.

После 28 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 64 очка и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Манчестер Сити» заработал 63 очка и располагается на третьей строчке.

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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