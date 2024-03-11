Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: в меньшей степени сейчас важно качество, нужны очки

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился эмоциями после победы над «Балтикой» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Функционер отметил, что качество игры сейчас не стоит на первом месте у южноуральской команды.

«Победа однозначно важна, а эмоций — очень большой спектр. Главная ли это победа в сезоне? Сейчас турнирная таблица такова, что очень важно набирать очки. В меньшей степени сейчас важно качество, нужны именно очки», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Оренбуржцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков в 20 проведённых матчах. «Балтика» располагается на 15-й позиции с 14 очками после аналогичного количества встреч.