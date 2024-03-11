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«Рома» Де Росси на последних минутах вырвала ничью у «Фиорентины»

«Рома» Де Росси на последних минутах вырвала ничью у «Фиорентины»
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Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Рома». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступал Давиде Масса. Соперники сыграли вничью — 2:2.

Италия - Серия А . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 2
Рома
Рим
1:0 Раньери – 18'     1:1 Ауар – 58'     2:1 Мандрагора – 69'     2:2 Д. Льоренте – 90+5'    

Хозяева вышли вперёд уже на 18-й минуте благодаря голу защитника Луки Раньери. На 58-й минуте «Рома» сравняла счёт усилиями хавбека Уссема Ауара. Спустя 11 минут полузащитник «фиалок» Роландо Мандрагора снова вернул лидерство своей команде. Однако на 90+5-й минуте «Роме» удалось вырвать ничью — гол забил защитник Диего Льоренте.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 48 очков за 28 матчей. «Фиорентина», в свою очередь, находится на восьмой строчке, заработав 43 очка.

Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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