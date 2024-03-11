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Клопп: Доку мог убить Мак Аллистера, если бы там не было мяча

Клопп: Доку мог убить Мак Аллистера, если бы там не было мяча
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об эпизоде, в котором на 99-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Жереми Доку в штрафной «Ливерпуля» попал ногой в грудь полузащитнику Алексису Мак Аллистеру. Арбитр встречи не стал назначать пенальти.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стоунз – 23'     1:1 Мак Аллистер – 50'    

«Да, он попал по мячу. Но если бы мяча там не было, он мог бы убить Мак Аллистера. Вот так оно и есть, всё очень просто. Это пенальти для всех футболистов. Это пенальти для людей. Если вы думаете, что это не так, то, возможно, вы не футбольный фанат», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии набрав 64 очка. «Манчестер Сити», в свою очередь, находится на третьем месте, записав в свой актив 63 очка.

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