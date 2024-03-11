Клопп: Доку мог убить Мак Аллистера, если бы там не было мяча

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об эпизоде, в котором на 99-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Жереми Доку в штрафной «Ливерпуля» попал ногой в грудь полузащитнику Алексису Мак Аллистеру. Арбитр встречи не стал назначать пенальти.

«Да, он попал по мячу. Но если бы мяча там не было, он мог бы убить Мак Аллистера. Вот так оно и есть, всё очень просто. Это пенальти для всех футболистов. Это пенальти для людей. Если вы думаете, что это не так, то, возможно, вы не футбольный фанат», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии набрав 64 очка. «Манчестер Сити», в свою очередь, находится на третьем месте, записав в свой актив 63 очка.

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