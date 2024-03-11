Агент Рахмановича: Амар будет одним из лучших в составе «Крыльев Советов»

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, считает, что его клиенту по силам стать одним из лучших игроков команды Игоря Осинькина.
«Амар отлично провёл сборы, он в хорошей форме. Уверен, что во второй части сезона он станет одним из лучших в составе «Крыльев Советов». Рахманович готов на все 100 процентов, он хочет показать свой лучший футбол», — приводит слова Ратковицы издание «РБ Спорт».
Напомним, 29-летний боснийский хавбек присоединился к «Крыльям» в начале сентября 2022 года. В нынешнем сезоне Амар провёл 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.