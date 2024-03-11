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Агент Рахмановича: Амар будет одним из лучших в составе «Крыльев Советов»

Агент Рахмановича: Амар будет одним из лучших в составе «Крыльев Советов»
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, считает, что его клиенту по силам стать одним из лучших игроков команды Игоря Осинькина.

«Амар отлично провёл сборы, он в хорошей форме. Уверен, что во второй части сезона он станет одним из лучших в составе «Крыльев Советов». Рахманович готов на все 100 процентов, он хочет показать свой лучший футбол», — приводит слова Ратковицы издание «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний боснийский хавбек присоединился к «Крыльям» в начале сентября 2022 года. В нынешнем сезоне Амар провёл 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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