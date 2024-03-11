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«Мы хорошо им управляем». Тренер «Милана» Пиоли — о текущей форме Пулишича

«Мы хорошо им управляем». Тренер «Милана» Пиоли — о текущей форме Пулишича
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о текущей форме американского полузащитника Кристиана Пулишича.

«Кристиан никогда не играл за последние 7-8 лет так много минут и матчей. Мы помогаем ему и хорошо управляем им. Он доступен, он очень умный игрок и отличный парень, очень важный», — приводит слова Пиоли Milan News.

В текущем сезоне на счету 25-летнего Пулишича 37 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился десятью забитыми мячами и семью результативными передачами. В общей сложности игрок сборной США провёл на поле в составе «россонери» 2701 минуту.

Напомним, «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 28 матчей.

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