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Тренер «Милана» Пиоли: Пулишич — честный игрок, и он уважал игру

Тренер «Милана» Пиоли: Пулишич — честный игрок, и он уважал игру
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказал мнение относительно обвинений в адрес полузащитника Кристиана Пулишича в нарушении правил фэйр-плей в матче 27-го тура Серии А с «Лацио» (1:0).

«Пулишич — честный игрок, и он уважал игру. Ты играешь до тех пор, пока судья не даст свисток. Мы не могли поступить иначе. Это была сложная игра для судьи. Казалось, он чрезмерно наказывал за мелкие фолы, футбол — контактный вид спорта, и большого количества жёлтых карточек можно избежать», — приводит слова главного тренера Eurosport.

Напомним, что игрок «Лацио» хотел выбить мяч, чтобы его партнер по команде Валентин Кастельянос смог получить медицинскую помощь, но Пулишич продолжил игру, и впоследствии был сбит защитником «Лацио» Лукой Пеллегрини, который в результате был удалён.

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