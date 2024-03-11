Калинин: кто бы с «Факелом» не играл — все фавориты, а только мы их обыгрываем

Защитник «Факела» Игорь Калинин считает, что соперники воронежской команды недооценивают возможности коллектива Сергея Ташуева.

«Может, хорошо, что «Факел» принижают. Кто бы с нами не играл — все фавориты, а только мы их обыгрываем. Мы выходим и делаем своё дело. Нам не важно, кто фаворит. Есть конкретный матч и всё — выходишь и играешь», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, накануне, 10 марта, «Факел» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 2:0. После 20 туров Российской Пермьер-Лиги нынешнего сезона воронежская команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Ташуева сыграют с «Оренбургом» на домашней арене.