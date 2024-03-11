Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Калинин: кто бы с «Факелом» не играл — все фавориты, а только мы их обыгрываем

Калинин: кто бы с «Факелом» не играл — все фавориты, а только мы их обыгрываем
Комментарии

Защитник «Факела» Игорь Калинин считает, что соперники воронежской команды недооценивают возможности коллектива Сергея Ташуева.

«Может, хорошо, что «Факел» принижают. Кто бы с нами не играл — все фавориты, а только мы их обыгрываем. Мы выходим и делаем своё дело. Нам не важно, кто фаворит. Есть конкретный матч и всё — выходишь и играешь», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, накануне, 10 марта, «Факел» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 2:0. После 20 туров Российской Пермьер-Лиги нынешнего сезона воронежская команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Ташуева сыграют с «Оренбургом» на домашней арене.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    
Материалы по теме
Игрок «Факела» Марков: поле в «Лужниках» — худшее, что я видел за 29 лет игры в футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android