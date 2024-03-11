Защитник «Сочи» Дркушич не исключил ухода из клуба летом

Футболист «Сочи» Ванья Дркушич не исключил, что покинет российский клуб в летнее трансферное окно. Напомним, словенский защитник перешёл в «Сочи» из «Браво» зимой 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

«Зимой я был на связи с моими агентами, мы обсуждали возможный переход в другую команду, но не случилось. Вдобавок к этому у меня было желание остаться в «Сочи», который и дал мне эту возможность поиграть на высоком уровне. Я здесь и хочу помочь команде остаться в Премьер-лиге.

Возможный уход летом я не исключаю. Но до лета все мои мысли о «Сочи» и о задаче остаться в высшем дивизионе. Надеюсь, это получится», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.