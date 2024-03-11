Вадим Жук: до звонка жены Спирина мне никто не знал о его смерти

Вадим Жук, знаменитый советский и белорусский арбитр, рассказал, когда узнал о смерти известного футбольного судьи Алексея Спирина.

«О кончине Алексея я узнал от его жены Татьяны. Она позвонила 9 марта и сказала: «Завтра 40 дней по Лёше». Я удивился: как это? Первый раз слышу. Нигде же не было информации — ни в прессе, ни в Интернете. Почему так получилось, я даже не знаю. Мы с Лёшей с одного 1952 года. Давно дружили, много времени проводили на сборах, часто судили вместе. Я посчитал своим долгом сообщить людям об уходе такого легендарного человека. Начал обзванивать судей: Мирослава Ступара, Горина Сашу, который сейчас в Америке, Рустама Рагимова, Николая Левникова, Лёшу Румянцева. Все были удивлены — ничего не знали! Все просили передать глубокие соболезнования жене.

Я даже не спросил у Татьяны, можно ли давать это в прессу, но я посчитал, что просто обязан это сделать. Должны люди знать, что не стало такого человека. Он же не только судьёй был, но и руководил коллегией футбольных арбитров, инспекторским комитетом. Одно время генеральным секретарём РФС работал. Великий человек! Спросил у Румянцева из Санкт-Петербурга: «Как это так, что нигде нет информации?» И вот через него мы начали действовать, сообщать о случившемся в прессу, на сайты. Получается, до звонка мне жены Спирина никто ничего не знал», — сказал Жук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.