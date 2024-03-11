Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Калинин: как говорил Асхабадзе, у «Факела» задача одна — не вылететь

Калинин: как говорил Асхабадзе, у «Факела» задача одна — не вылететь
Комментарии

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о задачах воронежской команды на оставшуюся часть сезона-2023/2024.

«Пока не вижу смысла говорить о месте команды в таблице. Будем смотреть в конце. Как говорил Асхабадзе, задача у нас одна — не вылететь. Но говорить громкие слова нельзя, как и то, что задачу мы выполнили. Впереди ещё игры», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, накануне, 10 марта, «Факел» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 2:0. После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона воронежская команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Ташуева сыграют с «Оренбургом» на домашней арене.

Материалы по теме
Эксклюзив
Калинин: кто бы с «Факелом» не играл — все фавориты, а только мы их обыгрываем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android