Калинин: как говорил Асхабадзе, у «Факела» задача одна — не вылететь

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о задачах воронежской команды на оставшуюся часть сезона-2023/2024.

«Пока не вижу смысла говорить о месте команды в таблице. Будем смотреть в конце. Как говорил Асхабадзе, задача у нас одна — не вылететь. Но говорить громкие слова нельзя, как и то, что задачу мы выполнили. Впереди ещё игры», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, накануне, 10 марта, «Факел» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 2:0. После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона воронежская команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Ташуева сыграют с «Оренбургом» на домашней арене.