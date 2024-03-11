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Экс-арбитр ФИФА Жук: Алексей Спирин был человеком с большой буквы

Экс-арбитр ФИФА Жук: Алексей Спирин был человеком с большой буквы
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Вадим Жук, знаменитый советский и белорусский арбитр, поделился воспоминаниями о бывшем футбольном судье Алексее Спирине. Напомним, Спирин ушёл из жизни 31 января 2024 года в возрасте 72 лет. О смерти экс-арбитра стало известно 9 марта.

«Великолепный человек. Очень умный, коммуникабельный и порядочный. Всё делал ради судейства — принципиально и правильно. Мы близко дружили. Иногда Лёша звонил и по-доброму подкалывал какими-то белорусскими словами. Это был человек с большой буквы, которого я очень уважаю», — сказал Жук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Алексей Спирин – самый молодой арбитр ФИФА в истории советского футбола. Он провёл более 50 международных матчей на уровне клубов и сборных, работал на первом матче финала Кубка УЕФА 1991 года, матчах ЧМ-90, ЧЕ-92 и ОИ-88.

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