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Президент РФС: «Спартак» должен решить, допустимо пребывание Промеса в клубе или нет

Президент РФС: «Спартак» должен решить, допустимо пребывание Промеса в клубе или нет
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом, которого в Нидерландах приговорили к тюремному заключению. Напомним, у Промеса есть сразу несколько уголовных дел на родине. За поножовщину с двоюродным братом его приговорили к полутора годам лишения свободы, а за контрабанду наркотиков — ещё к шести годам тюрьмы. После этого Промес уже успел попасть в аварию в ОАЭ и скрылся с места преступления, за что был задержан полицией. Теперь ему грозит депортация в Нидерланды, где, в свою очередь, футболиста могут посадить в тюрьму.

«Безусловно, мы негативно относимся к этой ситуации. Ждём от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков, для молодых футболистов. В данном случае важна юридическая составляющая. Сложно что-то комментировать в контексте уголовных дел, которые были возбуждены в Нидерландах. У меня есть определённый скепсис к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов. Но в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб, принять для себя решение – допустимо ли пребывание Промеса в команде или нет», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

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