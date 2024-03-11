Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сравнил Юргена Клоппа с Хосепом Гвардиолой

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сравнил Юргена Клоппа с Хосепом Гвардиолой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл сравнил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Стиль игры Клоппа больше соответствует тому, каким я вижу футбол. Пеп — это вершина, и то, что он создал в «Барселоне», «Баварии», а теперь и в «Манчестер Сити», однозначно, является чем-то невероятным. Но Клопп — это масштабная личность, гигант характера и тот, у кого есть общий язык не только с игроками, но и с городом, с болельщиками.

И для меня это именно то, что и должен делать великий менеджер. Они делают больше, чем просто играют в отличный футбол. Они делают больше, чем просто выигрывают футбольные матчи. Они делают больше, чем выигрывают трофеи. Они влияют на жизни людей ежедневно, еженедельно. И я думаю, что Клопп делает это для «Ливерпуля», — приводит слова Невилла британское издание Daily Mail.

Материалы по теме
Невилл: «Ливерпуль» сражается за титул, потому что у них есть Юрген Клопп
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android