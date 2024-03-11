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Зарема Салихова: Черчесов в «Спартаке» — это как на «Тойоту» поставить колёса от «Жигулей»

Зарема Салихова: Черчесов в «Спартаке» — это как на «Тойоту» поставить колёса от «Жигулей»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на возможное возвращение на тренерский мостик красно-белых Станислава Черчесова.

«Черчесов? Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще? Это как на «Тойоту» поставить колёса от «Жигулей», а руль – от трактора», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» намерен отправить в отставку Гильермо Абаскаля, а сегодня клуб якобы проведёт переговоры со Станиславом Черчесовым.

Напомним, на данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Под руководством Абаскаля команде удалось набрать 31 очко в 20 матчах. В двух турах после зимней паузы красно-белые набрали лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).

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