Игрок «Факела»: когда пришёл Ташуев, он сразу сказал не думать о стыках и выживании

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин высказался о результатах команд после возобновления Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Он объяснил, почему лидеры теряют очки, а также высказался непосредственно о результатах «Факела». По словам Альшина, когда команду возглавил Сергей Ташуев, он сразу обозначил: не нужно думать о стыковых матчах и зоне вылета.

«Удивляет ли меня то, что лидеры после рестарта РПЛ теряют очки? Может, после сборов команды ещё вкатываются в сезон. У всех были разные нагрузки. Как оценю игру «Факела»? Два матча мы провели, и результат нормальный. Пока мы довольны. Когда к нам пришёл Сергей Ташуев, он сразу сказал, что надо думать не о стыках или выживании, а о месте в середине таблицы. Надо быть реалистами и идти от игры к игре», — приводит слова Альшина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.