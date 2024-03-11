Давыдов: надо увольнять Абаскаля, кроме Карпина и Черчесова, никого в «Спартаке» не вижу

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился мыслями о возможной смене главного тренера красно-белых. Напомним, после поражения от «Факела» (0:2) в СМИ стали появляться слухи о скором увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Мне кажется, пора увольнять Абаскаля. Думаю, всё решит кубковая игра с «Оренбургом». Кроме Карпина и Черчесова, в «Спартаке» никого не вижу. Ивич? Он не нужен команде. Только Карпин или Черчесов. Надо копнуть глубже, рыба гниёт с головы. Поменять что-то в руководстве. Асхабадзе и Карпин — это те люди, которые помогут «Спартаку выправить ситуацию», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. При этом по итогам двух туров после зимней паузы в активе красно-белых лишь одно очко — они сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и уступили «Факелу» (0:2).

Давыдов является воспитанником «Спартака». Он находился в системе клуба с 2012 по 2019 год. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.