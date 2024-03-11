Будущее тен Хага не зависит от попадания «МЮ» в Лигу чемпионов на следующий сезон — Стоун

Если «Манчестер Юнайтед» не обеспечит себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг может остаться у руля команды. Об этом сообщает журналист BBC Sport Саймон Стоун.

«Существует распространённая точка зрения, что будущее тен Хага зависит от того, выйдет ли команда в Лигу чемпионов, однако это не так. Глобальная перестройка всей системы управления клуба является прямым доказательством того, что INEOS не считает, что прежняя структура подходит для управления таким гигантом, как «Манчестер Юнайтед». И это формирует взгляды новой команды, в том числе и на будущее тен Хага.

Мойес, ван Гал, Моуринью, Сульшер, Рангник и тен Хаг обладают огромным управленческим опытом, однако никто из них не смог добиться долгосрочного успеха, и здравый смысл подсказывает, что причины этого вовсе не в тренерах. Поэтому возникает вопрос: справедливо ли судить тен Хага, пока он не работает при правильной системе управления? Хотя решение ещё не принято, но у голландца есть все шансы остаться на своей должности и в следующем сезоне», — приводит слова Стоуна Manutd.