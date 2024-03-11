Канселу: я вырос на игре Роналдиньо, горжусь быть частью «Барсы»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий за «Барселону» на правах годичной аренды, ответил на вопрос журналиста о своём профессиональном будущем.

«Вернусь ли я в «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона? Я пока не знаю своего будущего, но очень хотел бы остаться в «Барселоне».

Роналдиньо был моим кумиром в детстве, я часто наблюдал за его игрой. Горжусь быть частью «Барсы» и носить футболку этого клуба», — приводит слова Канселу La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Канселу провёл за «Барселону» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.