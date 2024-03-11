Канселу: Ямал — невероятный игрок. Играть за «Барселону» в 16 лет — это не для всех

Португальский защитник «Барселоны» Жоау Канселу высказался об игре 16-летнего полузащитника каталонцев Ламина Ямала, а также назвал других молодых футболистов сине-гранатовых, на которых стоит обратить внимание.

«Ламин — невероятный игрок. Играть за «Барсу» в 16 лет — это не для всех. Он — особый талант, но в футболе одного таланта недостаточно. Вам нужен менталитет, и, судя по тому, что я вижу, у Ламина он есть. Его ждёт большое будущее, если он не будет отвлекаться. Следите за Кубарси и Фермином. Ла Масия проделывает огромную работу», — приводит слова Канселу Barca Times.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист сыграл за сине-гранатовых 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.