Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канселу: Ямал — невероятный игрок. Играть за «Барселону» в 16 лет — это не для всех

Канселу: Ямал — невероятный игрок. Играть за «Барселону» в 16 лет — это не для всех
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский защитник «Барселоны» Жоау Канселу высказался об игре 16-летнего полузащитника каталонцев Ламина Ямала, а также назвал других молодых футболистов сине-гранатовых, на которых стоит обратить внимание.

«Ламин — невероятный игрок. Играть за «Барсу» в 16 лет — это не для всех. Он — особый талант, но в футболе одного таланта недостаточно. Вам нужен менталитет, и, судя по тому, что я вижу, у Ламина он есть. Его ждёт большое будущее, если он не будет отвлекаться. Следите за Кубарси и Фермином. Ла Масия проделывает огромную работу», — приводит слова Канселу Barca Times.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист сыграл за сине-гранатовых 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.

Материалы по теме
«Барселона» может приобрести одного из лидеров сборной Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android