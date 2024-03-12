Созин: одни на сборах умирают, другие ездят по клубам — вот разница «Факела» и «Спартака»

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал состояние «Спартака» и раскрыл, в чём заключается разница между московским клубом и «Факелом».

«У «Спартака» сейчас просто плохо всё. Плохая игра, плохо со стадионом, плохо с результатами. Вроде игрокам создают все условия на сборах – а тут лидер попадает в скандал. Но послушайте, игроки «Факела» рассказывали, как Ташуев их гонял на сборах. И, глядя на их игру, в это веришь. А что делал Абаскаль? Почему на сборах «Спартака» реальна ситуация, когда лидер может взять дорогую красивую машину и поехать на ней в клуб? Сомневаюсь, что в воронежской команде такое было бы возможно.

Одни умирают на сборах – а другие на них ездят по клубам. Вот и разница между «Факелом» и «Спартаком». И главное – от Абаскаля нет никаких ответов. Что за гениальный ход был с выходом Джикии при счёте 0:2? Он не хотел проиграть 0:3? У клуба разница забитых и пропущенных скоро будет ноль, это как такое можно было допустить? Зато после «Зенита» все в команду поверили. А теперь – наоборот. И все вот эти шараханья до добра не доведут», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На данный момент московский «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 20 играх. «Факел» занимает 11-е место с 20 очками в активе.