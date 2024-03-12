Не внесённый «Аланией» в заявку на сезон Татаев может остаться в клубе — Metaratings

Защитник «Алании» Алексей Татаев может остаться в клубе после того, как владикавказцы забыли заявить его для участия в матчах Первой лиги, сообщает Metaratings.

По информации источника, 25-летний игрок принял подобное решение после разговора с руководителями осетинского клуба. Отмечается, что «Алания» не хочет терять футболиста и намерена сохранить его на контракте, который рассчитан до лета 2025 года. Татаев может быть заявлен за дубль «Алании», так как трансферный период в дивизионе Б Второй лиги, перешедшей на систему «весна-осень», продлён.

Помимо этого варианта, у Татаева остаётся возможность перейти в чемпионаты Беларуси и Казахстана, где трансферные окна ещё открыты: клуб не исключает варианта с полугодичной арендой футболиста.

Напомним, «Алания» забыла внести Татаева в заявку на сезон, после чего игрок захотел расторгнуть контракт с клубом и получить внушительную неустойку. Защитник является воспитанником академии «Краснодара». Футболист выступал также за чешскую «Младу Болеслав» и казахстанский «Окжетпес».