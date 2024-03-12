Голкипер «Лацио» Иван Проведель получил травму, находясь в штрафной площади соперника
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Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Удинезе». Игра проходила на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Джанлука Аурельяно. Матч закончился со счётом 1:2.
Италия - Серия А . 28-й тур
11 марта 2024, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 2
Удинезе
Удине
0:1 Лукка – 47' 1:1 Хианетти – 49' 1:2 Саррага – 51'
Удаления: нет / Перес – 90+4'
В компенсированное к основному время матча голкипер «Лацио» Иван Проведель отправился в чужую штрафную для розыгрыша углового, однако в результате подключения к атаке своей команды повредил левую ногу и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел запасной вратарь Христос Мандас.
«Удинезе» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков за 28 матчей. «Лацио» находится на девятой строчке, заработав 40 очков. Турнирную таблицу с 75 очками возглавляет «Интер».
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