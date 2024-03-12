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«Челси» впервые в сезоне-2023/2024 не проигрывает на протяжении четырёх матчей

«Челси» впервые в сезоне-2023/2024 не проигрывает на протяжении четырёх матчей
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Вчера, 11 марта, «Челси» дома обыграл «Ньюкасл» в матче 28-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 3:2. Победным голом отметился украинский вингер Михаил Мудрик.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
11 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Джексон – 6'     1:1 Исак – 43'     2:1 Палмер – 57'     3:1 Мудрик – 76'     3:2 Мёрфи – 90'    

Таким образом, лондонский клуб впервые в сезоне-2023/2024 не проигрывает на протяжении четырёх матчей (две победы и две ничьи). Ранее команда под руководством Маурисио Почеттино обыграла «Кристал Пэлас» (3:1) и сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1) и «Брентфордом» (2:2).

После 28 туров «Челси» занимает 11-е место в АПЛ с 39 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (64 очка).

Следующий матч «Челси» проведёт в гостях с «Арсеналом». Встреча на стадионе «Эмирейтс» состоится 16 марта в 15:30 по мск.

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