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Главный тренер «Порту» Консейсау: мы полны уважения к «Арсеналу», но не боимся его

Главный тренер «Порту» Консейсау: мы полны уважения к «Арсеналу», но не боимся его
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался о предстоящем ответном матче с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Порту» приехал в Лондон, чтобы дать бой, выиграть матч и выйти в четвертьфинал. Мы полны уважения к «Арсеналу», но не боимся его. Обе команды мастеровиты. Кто бы ни вышел в их составе, мы должны быть готовы правильно реагировать в обороне и постараться обыграть соперника», – приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Встреча на стадионе «Эмирейтс» состоится сегодня, 12 марта, в 23:00 по мск. Первый матч завершился победой «Порту» со счетом 1:0.

На групповом этапе «Порту» занял второе место с 12 очками в группе H с «Барселоной» (12 очков), «Шахтёром» (9 очков) и «Антверпеном» (3 очка). «Арсенал» по итогам группы расположился на первой строчке с 13 очками в квартете В с «ПСВ» (9 очков), «Лансом» (8 очков) и «Севильей (2 очка).

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