Защитник «Химок» Исаенко: больше всего провокаций в моей карьере было со «Спартаком»

Футболист «Химок» Олег Исаенко вспомнил момент в своей карьере, когда он становился объектом провокаций со стороны болельщиков команды-соперника.

«Соболев называл зенитовских бразильцев провокаторами? Не помню, чтобы они меня провоцировали. Больше всего провокаций в моей карьере было как раз в игре со «Спартаком» (улыбается). Речь не о футболистах, а о болельщиках. У клуба большая и активная фан-база. Она очень громко поддерживает своих игроков и любит провоцировать чужих, громко погудеть им с трибун. Я неконфликтен, поэтому ни с кем из соперников стараюсь не ссориться», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс. В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.