Воспитанник «Краснодара»: Черников — абсолютно спокойный, весёлый, общительный парень

Бывший футболист «Краснодара» Олег Исаенко высказался о хавбеке чёрно-зелёных Александре Черникове.

«Саша в жизни вообще не грубый. Он абсолютно спокойный, весёлый, общительный парень. Не могу сказать про него ничего плохого. Откуда такая разница с его игрой? Из-за высокой самоотдачи. Саша очень сильно хочет показать себя, поэтому иногда эмоции берут над ним верх. Но сейчас уже, насколько я вижу, он спрогрессировал и стал поспокойнее», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс. В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.