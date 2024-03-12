Мор: почему в «Спартаке» позволяют себе выйти на игру без настроя? Абаскаля надо менять

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Напомним, после поражения от «Факела» (0:2) в СМИ стали появляться слухи о скором увольнении испанского специалиста.

«Я один из тех, кто поддерживал Абаскаля и считал, что ему надо дать поработать. Считал, что он сможет вывести команду на хороший уровень. Но я смотрю и всё больше разочаровываюсь. Игра с «Факелом» была очень плохая. «Спартак» всё проиграл в плане единоборств и желания. Почему футболисты в «Спартаке» позволяют себе не настроиться на игру? Вы можете себе представить, чтобы в «Пари НН» или «Зените» футболисты вышли не настроенными на игру? У меня такое ощущение, что это такая атмосфера, которую сделал Абаскаль. Надо менять, конечно (Абаскаля)», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил московский «Спартак» летом 2022 года. Ранее испанский специалист работал с такими командами, как «Базель», «Асколи», «Волос», «Лугано» и многими другими.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. В двух турах после зимней паузы красно-белые добыли лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).