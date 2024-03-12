Экс-игрок «Краснодара»: даже по тренировкам было заметно, что Олусегун не вписывался

Воспитанник «Краснодара», а ныне футболист «Химок» Олег Исаенко высказался о нападающем чёрно-зелёных Олакунле Олусегуне.

«Сначала ему было очень тяжело. Даже по тренировкам было заметно, что Олусегун не вписывался. Он много ошибался и не брал игру на себя, не показывал лучшие качества. Но мы к нему хорошо относились, поддерживали его, и спустя время он освоился. В итоге вырос в отличного футболиста. Как поддерживали? В основном помогали ему общаться на русском. Несмотря на неудачные действия на тренировках и в играх, поддерживали морально. Матерным словам обучили, да, это классика (улыбается)», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс. В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.