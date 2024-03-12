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«Манчестер Юнайтед» определился с главной трансферной целью — Mirror

«Манчестер Юнайтед» определился с главной трансферной целью — Mirror
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Английский «Манчестер Юнайтед» сделал своей главной трансферной целью центрального защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта, сообщает Mirror.

По информации источника, 21-летний футболист впечатлил главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага и скаутский отдел клуба, однако Брэнтуэйта собираются приобрести даже в случае увольнения нидерландского специалиста. На фоне ужесточения правил финансового фэйр-плей новый владелец «красных дьяволов» стремится инвестировать в молодых талантов, способных обеспечить «Юнайтед» максимальную отдачу от вложенных средств.

Брэнтуэйт выступает за «Эвертон» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «Эвертон» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. Ранее сообщалось об интересе к Брэнтуэйту со стороны лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала».

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