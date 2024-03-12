Квеквескири: дай бог, чтобы когда-то мы увидели «Факел» с медалями

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири выразил надежду на то, что воронежский клуб когда-нибудь сможет завоевать медали Российской Премьер-Лиги.

«Дай бог, чтобы когда-то мы увидели «Факел» с медалями. Думаю, что этот город и болельщики заслужили. Далеко не заглядываю, но рано или поздно в жизни может случиться всё. О «Лестере» тоже никто ничего не думал, но они стали чемпионами», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в последнем матче чемпионата страны «Факел» обыграл «Спартак» со счётом 2:0. Игра проходила в московских «Лужниках». После этой победы воронежский клуб располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 20 проведённых матчей.