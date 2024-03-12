Григорян: Абаскаль — способный тренер, но против Ташуева он просто ребёнок

Известный отечественный тренер Александр Григорян объяснил неудачу «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2). По мнению специалиста, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль проигрывает в тренерском мастерстве Сергею Ташуеву, который возглавляет «Факел». Именно поэтому Абаскаль и не смог навязать интенсивную игру сопернику, а его команда проиграла в «Лужниках».

«Абаскаль, безусловно, способный тренер. Но против Ташуева он ребёнок, просто пацан! Где тренерское мастерство Ташуева – и где навыки Абаскаля? Это разные весовые категории!

Испанец предложил «Зениту» интенсивную игру, ему это удалось. Но кто такой Абаскаль, чтобы предложить такое Ташуеву? Ташуев ещё 25 лет назад ставил самый интенсивный футбол в России! «Спартак» был просто перемолот в этой мясорубке, которая называется умением интенсивно вести единоборства», — приводит слова Григоряна Metaratings.