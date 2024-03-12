Квеквескири: Хвича показал, что сможет играть в таких больших клубах, как «Реал» и «Барса»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о футболисте итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

«Говорят, им интересовались «Барселона» и «Реал Мадрид»? Хвича ещё в прошлом году показал и показывает сейчас, что сможет играть в таких командах. Главное, чтобы он ментально был сильным, ни на что не вёлся, был разумным, интересным парнем. Он таким и выглядит со стороны, не нарушает дисциплину — это самое главное», — приводит слова Квеквескири издание «РБ Спорт».

Напомним, Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.