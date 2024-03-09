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«Наполи» готов расстаться с Кварацхелией за € 150 млн — Marca

«Наполи» готов расстаться с Кварацхелией за € 150 млн — Marca
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В «Наполи» определились со стоимостью грузинского вингера Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает Marca, неаполитанский клуб готов расстаться с футболистом за € 150 млн. Это объясняется тем, что «Наполи» не хочет, чтобы клуб одновременно покинули Кварацхелия и нигерийский нападающий Виктор Осимхен.

Напомним, Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

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