Игрок «Зенита» Васильев — о стажировке в «Шальке»: я выделялся, мне говорили, что оставят

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал о том, как ездил на стажировку в немецкий футбольный клуб «Шальке», чьим спонсором раньше также являлся «Газпром».

«Отправился на практику на пару недель с Рони Михайловским и Игорем Воробьёвым. Мне было 14–15 лет. Прикольно, понравилось. Здорово, что база у всего «Шальке» одна. Можно тренироваться параллельно с основой, на соседнем поле.

Хотел ли проявить себя и остаться в «Шальке»? Да. Я выделялся, и мне говорили, что оставят. Но это, по-моему, в таком возрасте было вообще невозможно. Или настолько сложно, что «Шальке» не пошёл на это. Я-то хотел доказать и закрепиться. Но как это — в 14 лет уехать? Это же и семью надо брать с собой? Нереально.

Ощущал, что не хуже немцев? Да. Более того, был одним из лучших. С другой стороны, в таком возрасте тяжело судить. Футболисты потом вырастают, и это уже совсем другое дело», — приводит слова Васильева Sport24.

19-летний Васильев является воспитанником академии сине-бело-голубых. За вторую команду «Зенита» Дмитрий провёл 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Зимой 2022 года полузащитник отправился в годичную аренду в «Оренбург». За основной состав оренбуржцев Васильев отыграл пять матчей и отдал один ассист. Ещё пять раз футболист выходил на поле за «Оренбург-2».

В текущем сезоне Васильев провёл за «Зенит» девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Обновлённый контракт игрока с петeрбуржским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентиpовочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.