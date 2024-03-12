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Основатель бренда Jogel: надеюсь, форму сборной России будут копировать

Основатель бренда Jogel: надеюсь, форму сборной России будут копировать
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Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян высказался о новой форме сборной России. Напомним, ранее состоялась презентация новой формы сборной России по футболу. Мероприятие было проведено 10 марта 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровые комплекты представила компания Jogel. Первый комплект выполнен в красном цвете. Второй комплект выполнен в белом цвете.

«Сложно планировать, будут ли тебя копировать. Мы небольшой бренд, но уже в далёких уголках приходят весточки, что копируют наш кубок. Не знаю, что будет с формой сборной. Надеюсь, что она будет популярной и её будут копировать», — передаёт слова Мовсесяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Первый матч в новой форме сборная России проведёт в четверг, 21 марта. Сборная Валерия Карпина сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне встретятся на своём поле со сборной Парагвая. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

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