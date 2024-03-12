Игрок «Сочи» Макарчук: у Морено европейский подход, видно, что он тренировал звёзд «Барсы»

Защитник футбольного клуба «Сочи» Артём Макарчук рассказал о работе вместе с новым испанским главным тренером команды Робертом Морено.

«У Морено более европейский подход, интенсивные тренировки. Когда идёт разбор соперника, он конкретно рассказывает про сильные и слабые стороны, даёт новую информацию, нюансы, которые улучшают нашу игру. Очевидно, что человек работал в сборной Испании, тренировал звёзд «Барселоны». Думаю, в целом мы уловили его подход. Но всегда есть что улучшить», — приводит слова Макарчука Metaratings.

Напомним, 15 декабря 2023 года официальный телеграм-канал «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Роберта Морено. 46-летний специалист ранее самостоятельно работал со сборной Испании, с выступающим в чемпионате Франции «Монако» и с испанской «Гранадой».

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. «Сочи» после аналогичного количества матчей РПЛ заработал 13 очков и расположился на последней, 16-й строчке.