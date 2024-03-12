Васильев: что нужно «Зениту» для победы в РПЛ? Уже ничего не надо, всё исправили

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также объяснил, почему решил остаться в клубе из Санкт-Петербурга.

«Что нужно «Зениту», чтобы снова выиграть РПЛ? Да уже ничего не надо. Всё исправили, всё нормально. «Краснодар» сильный, конечно, но мы должны стать чемпионами.

Ради чего остался? С одной стороны, мне повезло, что я воспитанник. Прошёл здесь все стадии, вырос, клуб дал мне всё. Но это же значит, что я должен работать ещё больше, чтобы оказаться тем воспитанником «Зенита», который будет регулярно играть.

Сколько даю себе времени, чтобы использовать шанс? Два-три года, наверное. Попробовать себя, выигрывать золото (улыбается). Попытаться стать основным и сделать шаг к мечте — выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Васильева Sport24.

19-летний Васильев является воспитанником академии сине-бело-голубых. За вторую команду «Зенита» Дмитрий провёл 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Зимой 2022 года полузащитник отправился в годичную аренду в «Оренбург». За основной состав оренбуржцев Васильев отыграл пять матчей и отдал один ассист. Ещё пять раз футболист выходил на поле за «Оренбург-2».

В текущем сезоне Васильев провёл за «Зенит» девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Обновлённый контракт игрока с петeрбуржским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентиpовочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.