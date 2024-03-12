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«Факел» объявил, что хавбек Мендель получил перелом пятой плюсневой кости

«Факел» объявил, что хавбек Мендель получил перелом пятой плюсневой кости
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Полузащитник воронежского «Факела» Андрей Мендель получил перелом пятой плюсневой кости в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0), сообщает пресс-служба клуба.

Менделю 28 лет, за «Факел» полузащитник выступает с лета 2021 года. Действующий контракт российского футболиста с воронежским клубом рассчитан до конца июня 2024-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорного полузащитника, способного также сыграть в центре обороны, в € 600 тыс.

Отметим, что после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Факел» располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства воронежская команда сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

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