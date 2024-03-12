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Дьяков: увольнение Ивича — вброс. Странно, что «Краснодар» никак не реагирует

Дьяков: увольнение Ивича — вброс. Странно, что «Краснодар» никак не реагирует
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Бывший российский футболист Виталий Дьяков отреагировал на слухи о том, что «Краснодар» может отправить в отставку главного тренера Владимира Ивича. Ранее в СМИ появлялась информация, что Ивич в случае ухода из «Краснодара» может возглавить московский «Спартак», который хочет расстаться с действующим главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Не понимаю, за что надо снимать Ивича из «Краснодара». Команда шла на первом месте, прошло 20 туров, возобновили сезон не очень, но «Краснодар» всё так же учувствует в чемпионской гонке. Я думаю, что это какие-то нелепые вбросы, и странно, что руководство «Краснодара» никак не реагирует на них», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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