Де Пауль: в Мадриде и вокруг него большинство — болельщики «Атлетико»

Хавбек мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль, ранее выступавший за аргентинский «Расинг», сравнил болельщиков этих двух клубов.

«Атлетико» очень похож на клуб «Расинг» по своей страсти. У «Реала» гораздо больше маркетинга по всему миру, но в Мадриде и вокруг него большинство — болельщики «Атлетико».

Те, кто болеет за «Атлетико», очень страстные, примерно так же, как мы в «Расинге». Это меняет ваш день, вашу работу и ваше настроение. Когда ты выигрываешь, всё невероятно, а когда проигрываешь, это чувствуется», — приводит слова Де Пауля Atletico Universe.

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В нынешнем сезоне аргентинский хавбек сыграл во всех турнирах за клуб в 36 матчах, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач. Срок контракта с мадридским «Атлетико» у аргентинца истекает летом 2026-го. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.