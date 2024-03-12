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Карпин: я давно не связан со «Спартаком». Буду ли? Это не ко мне

Карпин: я давно не связан со «Спартаком». Буду ли? Это не ко мне
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что его уже давно ничего не связывает с московским «Спартаком».

«Я уже давно не связан со «Спартаком». Буду ли связан? Не ко мне вопрос», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Спартак» решил уволить Гильермо Абаскаля и в ближайшее время проведёт переговоры со Станиславом Черчесовым. Позже в СМИ всплывали имена Владимира Ивича и Валерия Карпина. Также сообщалось о том, что одним из кандидатов на пост главного тренера красно-белых является тренер «Браги» Артур Жорже.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

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