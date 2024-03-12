Максим Шнапцев поделился впечатлениями от дебюта за «Пари НН»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Максим Шнапцев поделился впечатлениями от дебюта в стартовом составе за клуб. Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0) 19-летний футболист отыграл 74 минуты.

«Всегда приятно дебютировать в стартовом составе. Это совсем другие эмоции. Волнения было чуть больше, чем обычно. Но как прозвучал стартовый свисток, пару касаний мяча — и почти всё сразу ушло.

Юран подсказывал, как лучше действовать. Играл с Ломовицким. Пару фишек дал — чем нужно воспользоваться. Какой-то конкретной установки не было», — сказал Шнапцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 20 туров чемпионата России «Рубин» имеет на счету 29 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Пари Нижний Новгород» заработал 28 очков и расположился на девятой строчке.